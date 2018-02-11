"Наполи" заработал 63 очка в 24 турах Серии А, это второй показатель в истории

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Лацио" со счётом 4:1.

Таким образом, неаполитанцы в 24 матчах чемпионата набрали 63 очка.

Как сообщает Opta, это второй показатель в истории - больше в 24 турах зарабатывал только "Интер" (66). | http://soccernews.ru