"Наполи" заработал 63 очка в 24 турах Серии А, это второй показатель в истории

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"Наполи" заработал 63 очка в 24 турах Серии А, это второй показатель в истории

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Лацио" со счётом 4:1.

Таким образом, неаполитанцы в 24 матчах чемпионата набрали 63 очка.

Как сообщает Opta, это второй показатель в истории - больше в 24 турах зарабатывал только "Интер" (66). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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