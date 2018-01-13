"Наполи" ждёт ответ от Верди

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"Наполи" ждёт ответ от Верди

"Наполи" ждёт ответ от полузащитника "Болоньи" Симоне Верди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в понедельник 25-летний хавбек объявит, готов ли он присоединиться к неаполитанцам уже в январе.

Ранее "Наполи" и "Болонья" согласовали трансфер Верди за 20 миллионов евро, еще 4 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

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