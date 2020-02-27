"Наполи" ждет предложений от топ-клубов по Кулибали

"Наполи" готов продать сенегальского защитника Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанский клуб ждет предложений от топ-клубов в летнее трансферное окно. В "Наполи" надеются, что купить игрока захотят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "Эвертон".

Стоит отметить, что летом в контракте сенегальца активируется пункт об отступных в размере 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Кулибали намекнул, где продолжит карьеру. | http://soccernews.ru