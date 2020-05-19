"Наполовину бог, наполовину дьявол". Ибрагимович сравнил себя с Джокером

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович совместил свою фотографию с изображением кинозлодея Джокера.

"Наполовину бог, наполовину дьявол", – написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2020 года.

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