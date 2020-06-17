"Напоминает Дзюбу". Божович оценил шансы Соболева заиграть в "Спартаке"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович выразил уверенность, что бывший нападающий самарского клуба Александр Соболев сможет заиграть в московском "Спартаке". По словам тренера, форвард напоминает ему нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, который ранее выступал за "Спартак".
"Если Соболев будет работать так же, как он это делал, придя к нам из "Енисея", то вполне может стать основным игроком. Александр очень опасен в чужой штрафной, может и сам создать себе момент, и сыграть на партнера. Местами Соболев чем-то напоминает Дзюбу, характер которого очень бы ему пригодился в "Спартаке". Ведь то, что Артем станет не только большим футболистом, но еще и лидером, я почувствовал еще в "Ростове". Говорят, что Доменико Тедеско любит больших нападающих. Если это так, то шансов заиграть в "Спартаке" у Сашки становится больше", - приводит слова Божовича "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" за 500 тысяч евро, а спустя полгода выкупил трансфер игрока за 4,5 миллиона евро. В составе московского клуба 23-летний форвард провел четыре матча, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.
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