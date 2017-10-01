Напряжение нарастает: руководство "Барселоны" отменило запланированный обед с коллегами из "Лас-Пальмаса"

Руководство каталонской "Барселоны" отменило запланированный традиционный обед с коллегами из "Лас-Пальмаса".

Как информирует El Mundo Deportivo, такая реакция из стана "сине-гранатовых" последовала после того, как клуб из острова Гран-Канария решил в ответ на проведение в Каталонии референдума о независимости региона сыграть в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Барсы" в футболках с флагом Испании.

Напомним, матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" может быть отменен. | soccernews.ru