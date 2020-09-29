Народный артист Лев Лещенко прокомментировал отставку Новикова из "Динамо"
Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко Кирилла Новикова с поста главного тренера бело-голубых. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Конечно, все шло к отставке. Мне очень жаль. Новиков неплохой тренер, но не сложилось. Концептуально он не подошел этой команде, структурно он ничего «Динамо» не дал. Но матч с «Краснодаром» надо было дать доиграть - чтобы и игроки, и публика его проводили.
"Динамо" нужен жесткий тренер. Футболистам создан комфорт. Надо требовать от игроков исполнения тактических задач, которые перед ними ставятся. Физическая подготовка у футболистов есть, но в тактике что-то не получается. Самое главное — жесткие требования к игрокам. У них слишком комфортные условия. Многие аутсайдеры живут гораздо хуже, с меньшим удовольствием.
Я знаю только одного жесткого тренера в нашем отечестве - Черчесов. Бердыев, наверное, тоже к этому относится", - заявил Лещенко.
После 9 туров РПЛ "Динамо" занимает 9 место в турнирной таблице.
А еще: Гендиректор "Динамо" прокомментировал отставку главного тренера Новикова| http://soccernews.ru
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