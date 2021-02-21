Народный артист Лев Лещенко сделал прогноз на победителя Кубка России

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Народный артист Лев Лещенко сделал прогноз на победителя Кубка России

Народный артист РСФСР и член консультативного совета московского "Динамо" Лев Лещенко отреагировал на победу клуба над "Спартаком" (2:0) в 1/8 финала Кубка России.

"К сожалению, не получилось посмотреть игру, у меня был концерт. При каждом удобном случае я узнавал, какой счет. Однако я не сомневался, что "Динамо" выиграет.

"Динамо" провели очень хорошую селекцию, много способной молодежи в команде. Они в этом году вообще выиграют Кубок России и обеспечат себе место в еврокубках", - приводит слова Лещенко "Чемпионат".

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