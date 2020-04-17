"Народный герой и холодная гадина": Невзоров высказался о конфликте Уткина и Соловьёва

Журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал самый нашумевший медиаконфликт последних дней - перепалку Василия Уткина и Владимира Соловьёва.

"Я друг Уткина, поэтому я всегда за Уткина. Всё это время я потратил на самую чёрную зависть, потому что, довольно часто стреляя в ту строну, я, в общем-то, как выясняется, ни разу всерьёз не попал, потому что крика раненного зверя не следовало. А Вася двумя простыми словами взял и залимонил между бровей очень опытному, очень злому, очень подкованному и хорошо вооружённому противнику. Будем называть вещи своими именами, в России давно идёт идеологическая война. Давно чётко обозначились фронты, недруги и невозможность компромиссов. Это всё напоминает мне те самые 90-е, от возвращения которых так суетливо и так успешно открещивается Кремль.

Вася в этом смысле поразителен. Он народный герой сегодня, безусловно. И даже те его просчёты, которые он допустил в этих баталиях... Не может быть без просчётов, Вась, не обижайся. У тебя изначально другая профессия. В отличие от Соловьёва, ты обязан быть искренним, твоя профессия предельно эмоционально насыщенна вот этой откровенностью, потому что не может футбольный комментатор, не сопереживая, не сочувствуя, не опьяняясь процессом, он не может комментировать так, чтобы стать настолько успешным, насколько стал ты.

Противник - другой. Он гадина холодная, поднаторевшая в, правда, постановочных преимущественно дискуссиях, но очень в себе уверенная, потому что она, эта сторона, этот противник, думает, что, когда это всё будет эвакуироваться, его возьмут на космический корабль. Он ошибается. Он не понимает, что ему придётся долго и унизительно царапать крышку люка снаружи, и его всё равно не возьмут и оставят с другими пропогандонами на произвол судьбы.

Конечно, он принял мудрое и правильное решение, не пойдя с тобой в открытый бой. Почему? Потому что все эти разговоры о честных дуэлях, о 25 отмеренных шагах - это всё для недоумков. Задача - победить, расстрелять, нанести раны. И это, конечно, всегда лучше делать не в равном бою, а из укрытия, в комфортной обстановке с чашечкой кофе или бокалом шампанского, поглядывая в амбразуру и в неё же постреливая.

Он выбрал именно этот вариант, не пойдя с тобою на открытый баттл. Я не знаю, победил бы ты его. Но я понимаю, что ты вполне мог бы пробить его толстую шкуру, и он бы из этой схватки непобеждённым бы не вышел, потому что ты даже такой твари можешь причинить серьёзные ранения. Есть третий закон публицистики, который гласит, что любая медийная война, которая может быть начата, она обязательно должна быть начата. Я надеюсь, что это будет иметь продолжение", - сказал Невзоров.

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