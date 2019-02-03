Нас наказали: Аллегри ярко прокомментировал матч с "Пармой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о ничьей в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:3). Об этом информирует Football Italia.



"Мы играли мягко в обороне и допустили несколько серьезных ошибок. Былозаметно, что иногда футболисты "Юве" теряли концентрацию.



Нам повезло, что мы выиграли у "Лацио", но "Парма" нас наказала. Нужно больше работать над концентрацией и просто стремится к победам", - отметил Аллегри.



Ранее "Ювентус" не смог обыграть "Аталанту" (3:0) в Кубке Италии.

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