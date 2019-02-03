Нас наказали: Аллегри ярко прокомментировал матч с "Пармой"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о ничьей в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:3). Об этом информирует Football Italia.
"Мы играли мягко в обороне и допустили несколько серьезных ошибок. Былозаметно, что иногда футболисты "Юве" теряли концентрацию.
Нам повезло, что мы выиграли у "Лацио", но "Парма" нас наказала. Нужно больше работать над концентрацией и просто стремится к победам", - отметил Аллегри.
Ранее "Ювентус" не смог обыграть "Аталанту" (3:0) в Кубке Италии.
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Нападающий "Пармы" прокомментировал ничью в матче с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9