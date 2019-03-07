"Нас опять ограбили": президент "Ромы" дал оценку судейству в матче с "Порту"
Президент "Ромы" Джеймс Паллотта остался недоволен судейством в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".
"В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге Чемпионов из-за того, что произошло в полуфинальном матче с "Ливерпулем". Но сегодня нас опять ограбили, теперь уже с VAR. На Шике явно фолили в штрафной, VAR это показал, впрочем, никакой реакции не последовало. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь", – цитирует Палотту официальный твиттер клуба.
Напомним, что матч "Порту" - "Рома" обслуживал турецкий арбитр Джюнейт Чакир.
В прошлом сезоне "волки" добрались до 1/2 финала ЛЧ, где уступили "Ливерпулю" по сумме двух встреч (5:2, 4:2).
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