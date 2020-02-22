"Нас просто использовали": тренер "Леганеса" раскритиковал "Барселону" за трансфер Брейтуэйта
Наставник "Леганеса" Хавьер Агирре высказал недовольство действиями "Барселоны", которая выкупила у "пепинерос" нападающего Мартина Брейтуэйта.
Напомним, что "сине-гранатовые" активировали опцию выкупа датчанина, заплатив за него 18 миллионов евро.
При этом "Леганесу" не разрешили подписать форварда на замену ушедшему футболисту.
"Мне никогда не приходило в голову, что у нас могут забрать игрока за один день. Была несправедливая сделка, из которой "Барселона" извлекла выгоду. Думаю, нас просто использовали. Не знаю, что Брейтуэйт может дать "Барселоне". Они сами знают, зачем пригласили его. Я сказал ему то же самое, что говорю всем уходящим игрокам. Я пожелал ему удачи и сказал, что всегда буду его другом", - цитирует Агирре AS.
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|Команда
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|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14