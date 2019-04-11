Нас здесь оставьте: Мамаев отреагировал на сообщение о возможном минировании здания суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не хотел покидать здание московского Пресненского суда, несмотря на сообщение о возможном минировании здания.

"Нас здесь оставьте", - приводят слова Мамаева российские СМИ.

Несмотря на просьбу, Мамаев был эвакуирован из здания суда.

Напомним, что Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий обвиняются в избиении трех человек в Москве, которое произошло 8 октября прошлого года. Подозреваемые содержатся в СИЗО "Бутырка" уже на протяжении более полугода. В данный момент над нами проводится судебный процесс.

Не пропустите: Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано. Объявлена срочная эвакуация из здания суда. | http://soccernews.ru