Нас ждут две тяжёлые встречи: Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 22 февраля, в штаб квартире УЕФА в Швейцарии завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой "Зенит" встретится с "Вильярреалом", а "Краснодар" будет играть с "Валенсией".
Главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал, что думает об итогах жеребьевки.
"Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжёлые встречи. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.
Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на "Газпром Арене", не имеет", - сказал Семак.
Первый матч сине-бело-голубы проведут дома на своем стадионе.
Матчи состоятся 7 и 14 марта. 15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10