Нас ждут две тяжёлые встречи: Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Теги сергей семакзенит санкт-петербургвильярреал

Нас ждут две тяжёлые встречи: Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 22 февраля, в штаб квартире УЕФА в Швейцарии завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой "Зенит" встретится с "Вильярреалом", а "Краснодар" будет играть с "Валенсией".

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал, что думает об итогах жеребьевки.

"Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжёлые встречи. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее. 

Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на "Газпром Арене", не имеет", - сказал Семак.  

Первый матч сине-бело-голубы проведут дома на своем стадионе.

Матчи состоятся 7 и 14 марта. 15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.

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