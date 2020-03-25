"Наш автобус немногим хуже". Евсеев сравнил "Уфу" с "Атлетико"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что наставник "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире с доходом в 40 миллионов евро в год.
"Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже", – написал Евсеев в своем Instagram
В нынешнем сезоне "Уфа" пропустила 19 голов в 22 матчах Российской Премьер-Лиги. В данный момент башкирский клуб занимает девятое место в РПЛ. В двух последних матчах уфимцы сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) и ЦСКА (0:0).
Не пропустите: Евсеев ответил на обвинения в антифутболе после ничьей "Уфы" в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14