"Наш автобус немногим хуже". Евсеев сравнил "Уфу" с "Атлетико"



Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что наставник "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире с доходом в 40 миллионов евро в год.

"Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже", – написал Евсеев в своем Instagram

В нынешнем сезоне "Уфа" пропустила 19 голов в 22 матчах Российской Премьер-Лиги. В данный момент башкирский клуб занимает девятое место в РПЛ. В двух последних матчах уфимцы сыграли вничью с "Зенитом" (0:0) и ЦСКА (0:0).

Не пропустите: Евсеев ответил на обвинения в антифутболе после ничьей "Уфы" в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru