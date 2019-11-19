"Наш генерал": Дзюба высказался о Черчесове

Капитан сборной России Артём Дзюба высоко отозвался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

"Роль Черчесова в моём личном прогрессе и прогрессе сборной огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер - наш генерал, человек, который ведёт всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, Чемпионат Мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались.

Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше. Именно такого тренера не хватало команде раньше.

Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведёт себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой... Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даём спуску. Это то, что надо - баланс шуток и дисциплины", - сказал Дзюба.

56-летний Черчесов возглавляет российскую сборную с 10 августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020.

Действующий контракт тренера с РФС истекает летом 2020 года, но в договоре есть опция продления ещё на 24 месяца.

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