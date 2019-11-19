"Наш генерал": Дзюба высказался о Черчесове
Капитан сборной России Артём Дзюба высоко отозвался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
"Роль Черчесова в моём личном прогрессе и прогрессе сборной огромная. Думаю, без Станислава Саламовича и его тренерского штаба всего этого не было бы. Главный тренер - наш генерал, человек, который ведёт всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, Чемпионат Мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались.
Он проделывает очень крутую работу: классная политика, правильные тренировки, потрясающая подготовка. Все мы, футболисты, полностью ему доверяем и поддерживаем. Нет людей, которые с чем-то не согласны. Очень уважаем Станислава Саламовича, хотим, чтобы он у нас остался как можно дольше. Именно такого тренера не хватало команде раньше.
Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества, ведёт себя ровно так, как надо: в перерыве, перед игрой... Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даём спуску. Это то, что надо - баланс шуток и дисциплины", - сказал Дзюба.
56-летний Черчесов возглавляет российскую сборную с 10 августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020.
Действующий контракт тренера с РФС истекает летом 2020 года, но в договоре есть опция продления ещё на 24 месяца.
Не пропустите: Дзюба: "На Евро-2020 хочется выйти как минимум в четвертьфинал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании
-
Дзюба: "На Евро-2020 хочется выйти как минимум в четвертьфинал"
-
"Эвертон" готовит предложение по Чалову
-
СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании
-
Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай
Лента новостей
-
Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику экс-игрока "Зенита"
-
"Наш генерал": Дзюба высказался о Черчесове
-
Кьеллини назвал примерные сроки своего возвращения в строй
-
1
Гризманн задумался о переходе в ПСЖ
-
Официально: Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании
-
Дзюба: "На Евро-2020 хочется выйти как минимум в четвертьфинал"
-
Энрике не хочет видеть Морено в своём штабе после возвращения в сборную Испании
-
Дзюба: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить"
-
Клопп назвал свой самый нелюбимый стадион
-
"Эвертон" готовит предложение по Чалову
-
Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020
-
СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании
-
"Тоттенхэм" рассматривает пять кандидатов на замену Почеттино
-
"Ювентус" и "Интер" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Три игрока "Балтики" заинтересовали клубы РПЛ
-
Тренер сборной Армении готов уйти в отставку через две недели после назначения
-
Отец Холанда посещал тренировочную базу "Манчестер Юнайтед"
-
Кавани и Месси чуть не подрались во время матча Аргентина - Уругвай
-
Коноплянка признался, что сборной Украины не хватает Ракицкого
-
РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13