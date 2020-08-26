"Наша футболка с № 10 свободна". "Сампдория" в шутку пригласила Месси в клуб

Пресс-служба "Сампдории" в твиттере пошутила по поводу возможного ухода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси из команды.

В соцсети появился пост с фотографией аргентинца и намеком на переезд в клуб Серии А.

Our No. jersey was free last time we checked...#Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu — Sampdoria English (@sampdoria_en) August 25, 2020

"Наша футболка с № 10 была свободна, когда мы проверяли последний раз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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