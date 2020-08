"Наша футболка с № 10 свободна". "Сампдория" в шутку пригласила Месси в клуб

Пресс-служба "Сампдории" в твиттере пошутила по поводу возможного ухода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси из команды.

В соцсети появился пост с фотографией аргентинца и намеком на переезд в клуб Серии А.

Our No. jersey was free last time we checked...#Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu