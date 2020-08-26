"Наша футболка с № 10 свободна". "Сампдория" в шутку пригласила Месси в клуб
Пресс-служба "Сампдории" в твиттере пошутила по поводу возможного ухода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси из команды.
В соцсети появился пост с фотографией аргентинца и намеком на переезд в клуб Серии А.
Our No. jersey was free last time we checked...#Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu— Sampdoria English (@sampdoria_en) August 25, 2020
"Наша футболка с № 10 была свободна, когда мы проверяли последний раз", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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