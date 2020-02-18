"Нашёл внебрачного сына": Дзюба пошутил о Слуцком

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"Нашёл внебрачного сына": Дзюба пошутил о Слуцком

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба продолжает юмористический баттл с наставником казанского "Рубина" Леонидом Слуцким.

В этот раз футболист выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с подростком, подписав её: "Нашёл внебрачного сына Слуцкого".

Ранее Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в социальной сети. Вначале форвард опубликовал кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты" с подписью: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба". В ответ на это специалист поделился кадром из мультфильма "Бревно", сопроводив его подписью: "Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм". Позже Слуцкий сравнил Дзюбу с котенком. Тренер выложил фотографию с котенком, который смотрится в зеркало и видит там льва.

Не пропустите: "Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким. | http://soccernews.ru
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