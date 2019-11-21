Нашелся российский футболист, который пропал в Турции



Российский нападающий "Анкарагюджю" Заур Садаев сообщил, что он не пропал, а всего лишь разорвал контракт с турецким клубом.

"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все", - написал Садаев в своем Instagram.

30-летний Садаев перешёл в "Анкарагюджю" в феврале этого года из "Ахмата", сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Ранее он играл за "Лех", "Легию" и "Бейтар". В сборную России не вызывался.

Не пропустите: В Турции пропал российский футболист. | http://soccernews.ru