Нашелся российский футболист, который пропал в Турции

Теги анкарагюджюзаур садаев

Нашелся российский футболист, который пропал в Турции
Российский нападающий "Анкарагюджю" Заур Садаев сообщил, что он не пропал, а всего лишь разорвал контракт с турецким клубом.

"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все", - написал Садаев в своем Instagram.

30-летний Садаев перешёл в "Анкарагюджю" в феврале этого года из "Ахмата", сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Ранее он играл за "Лех", "Легию" и "Бейтар". В сборную России не вызывался.

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