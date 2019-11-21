Нашелся российский футболист, который пропал в Турции
Российский нападающий "Анкарагюджю" Заур Садаев сообщил, что он не пропал, а всего лишь разорвал контракт с турецким клубом.
"Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все", - написал Садаев в своем Instagram.
30-летний Садаев перешёл в "Анкарагюджю" в феврале этого года из "Ахмата", сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Ранее он играл за "Лех", "Легию" и "Бейтар". В сборную России не вызывался.
Не пропустите: В Турции пропал российский футболист. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Только один россиянин попал в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
-
В Турции пропал российский футболист
-
Во время матча Сан-Марино - Россия Дзюбу оскорбляли болельщики двух клубов
-
СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020
-
"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России
Лента новостей
-
"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне
-
Tuttosport объявил финальную тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы
-
Игроки "Реала" довольны, что Моуринью возглавил "Тоттенхэм"
-
Киевское "Динамо" наказано за расизм болельщиков в матче с "Шахтером"
-
Президент "Васко" высказался о будущем Сантоса, который играет в ЦСКА
-
Кокорин рассказал о своем состоянии спустя 2 месяца после выхода из тюрьмы
-
"Милан" предложил контракт Ибрагимовичу
-
Стала известна причина пропажи российского футболиста в Турции
-
Наставник "Спартака" Тедеско оценил судейство в РПЛ
-
Нашелся российский футболист, который пропал в Турции
-
Обамеянг отказывается продлевать контракт с "Арсеналом" из-за "Барселоны"
-
Маркевич предположил, что расистский скандал на матче "Шахтёр" - "Динамо" был спецоперацией по дискредитации Украины
-
"Реал" теряет Лукаса Васкеса
-
Семак прокомментировал инцидент с оскорблением Дзюбы во время матча Сан-Марино - Россия
-
Дочь Мутко провалилась в ресторанном бизнесе
-
Дортмундская "Боруссия" заключила новый долгосрочный контракт с техническим спонсором
-
Только один россиянин попал в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
-
Пике назвал клуб, в котором завершит карьеру
-
В Турции пропал российский футболист
-
Владелец "Сочи" решил пригласить Бердыева, чтобы не подвести Путина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|11
|21
|2
|Фенербахче
|11
|20
|3
|Трабзонспор
|11
|19
|4
|Аланьяспор
|11
|19
|5
|Истанбул ББ
|11
|19
|6
|Галатасарай
|11
|19
|7
|Малатия Беледийеспор
|11
|18
|8
|Бешикташ
|11
|18
|9
|Газиантеп ББ
|11
|15
|10
|Джайкур Ризеспор
|11
|14
|11
|Гёзтепе АС Измир
|11
|13
|12
|Коньяспор
|11
|13
|13
|Касимпаса
|11
|12
|14
|Денизлиспор
|11
|11
|15
|Антальяспор
|11
|11
|16
|Генчлербирлиги
|11
|10
|17
|Анкарагюджю
|11
|9
|18
|Кайсериспор
|11
|7