"Наши моменты". Жена Месси поделилась семейным фото с мужем и сыном



Антонелла Рокуццо, супруга капитана "Барселоны" Лионеля Месси, поделилась фотографией с мужем и 4-летним сыном Матео.

"Наши моменты", - написала девушка на своей странице в Instagram.

Лионель и Антонелла состоят в отношениях с 2009 года. У них есть еще двух сыновей - 7-летний Тьяго и 2-летний Чиро.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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