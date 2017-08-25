Наши в Лиге Чемпионов: оцениваем шансы ЦСКА и "Спартака" на выход в плей-офф

В Монако состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов, по итогам которой российские клубы узнали своих соперников по группе. Ни ЦСКА, ни "Спартак" не попали в так называемые "группы смерти", а потому обе команды имеют реальные шансы на выход в плей-офф. Однако, в Лиге Чемпионов никогда не бывает все просто и предсказуемо. Выступление наших клубов будет зависеть от множества различных факторов, о которых мы и хотели бы подробнее поговорить.

ЦСКА

Состояние команды на данный момент

"Армейцы" довольно уверенно прошли АЕК и "Янг Бойз" в квалификационном раунде, не пропустив за четыре игры ни одного гола. Однако, уровень соперников, честно говоря, не соответствовал Лиге Чемпионов, а сам ЦСКА не продемонстрировал ничего сверхъестественного, выиграв, в основном, за счет класса игроков.

В чемпионате подопечные Виктора Гончаренко стартовали откровенно плохо: домашние поражения от "Локомотива" с "Рубином", а также ничья с "Уралом" сильно шокировали болельщиков, которые ожидали от команды совершенно других результатов. Однако, причины такой игры команды лежат на поверхности.

Проблемы

Во-первых, вечная проблема команды с короткой скамейкой очевидным образом не позволила играть все матчи со стопроцентной отдачей. Все три осечки ЦСКА случались либо до, либо после матчей квалификации ЛЧ. Главный тренер клуба заявил, что расширять состав команда планирует только за счет своих воспитанников, в то время как купленные игроки должны быть сильнее тех, которые уже есть. Но, ни Айртон Пресиадо, ни Андерсон Эсити, которых связывают с ЦСКА, не усилят команду так, как хотелось бы этого Виктору Гончаренко.

Во-вторых, оборона клуба играет все хуже и хуже. За четыре стартовых игры РФПЛ команда пропустила 8 голов. За весь прошлый чемпионат, для сравнения, этот показатель был равен лишь 15. Возраст, отсутствие былого "огня в глазах", а также не лучшее психологическое состояние сразу нескольких защитников и вратаря не может позволить команде претендовать на самые высокие результаты.

Позитив:

Уверенная победа над "Спартаком", выход в ЛЧ без пропущенных голов, а также хорошая форма Александра Головина, Алана Дзагоева, Витиньо и Георгия Щенникова. Вышеперечисленные футболисты, вместе с Понтусом Вернблумом и Марио Фернандесом, составляют костяк команды, который и будет в большей степени отвечать за результат.

Соперники:

"Бенфика" (Португалия)

Практически каждый год "Бенфика" является самым желанным соперником из первой корзины для абсолютно все клубов, а потому ее присутствие в группе не могло не порадовать "армейцев". Однако, португальцы все равно на бумаге выглядят сильнее подопечных Виктора Гончаренко. "Орлы" стали чемпионами уже четвертый раз подряд, что не может не сказаться на уверенности в своих силах. Кроме того, пара форвардов Жонас-Сеферович сейчас просто феерит в чемпионате, а если прибавить к ним великолепного Пицци, то атака португальцев выглядит и вовсе устрашающе.

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

Здесь комментировать особо нечего. Команда Жозе Моуринью в этом сезоне нацелена как минимум на полуфинал Лиги Чемпионов, а потому соперники по группе не должны стать для манкунианцев преградой. Серьезные покупки, специализация тренера на так называемом "втором сезоне" в сумме с высочайшим уровнем игроков делает "Манчестер Юнайтед" абсолютным фаворитом группы, который в состоянии одержать все шесть побед.

"Базель" (Швейцария)

Летом у швейцарского гранда, который не знает себе равных в национальном первенстве уже восемь лет, сменился тренер, а лучший бомбардир переехал в Португалию. Пожалуй, сейчас команда пребывает в небольшом кризисе, однако, постоянный опыт игры в Лиге Чемпионом в сумме с крепким боевым духом не дают права списывать "Базель" со счетов.

Итог

ЦСКА будет бороться с "Бенфикой" и "Базелем" за второе место. Все три команды играют примерно на одном уровне, однако сегодняшние проблемы подопечных Виктора Гончаренко несколько занижают шансы "армейцев" на выход из группы. Однако, если клуб все-таки приобретет несколько футболистов, а костяк команды продемонстрирует свою лучшую игру, то ЦСКА вполне сможет претендовать на выход в плей-офф с дальнейшей перспективой прохода в 1/4 при удачном жребии.

"Спартак" Москва

Состояние команды на данный момент

Команда оказалась абсолютно не готовой к старту чемпионата, не успев до конца отпраздновать триумф по итогам предыдущего сезона. Из восьми официальных игр "Спартак" выиграл лишь три, а поражения от "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" всерьез заставили болельщиков говорить об увольнении еще совсем недавнего героя Массимо Карреры.

Проблемы

Валерий Карпин отметил, что сейчас команда напоминает прошлогодний "Лестер". В отличии от чемпионского сезона, "Спартаку" не хватает фарта, желания, самоотдачи и многого другого. Соперники хорошо изучили игру команды, а ничего нового москвичи не демонстрируют. Поэтому, будущее подопечных Карреры выглядит очень туманным.

Очень слабо команда готова физически. И дело не только в матче против "Локо", где команда полностью провалила второй тайм. Хотя, имея даже на одного игрока меньше, чемпион страны не может так безвольно уступать на собственном стадионе.

Президент РФС Виталий Мутко предположил, что игре команды мешают околофутбольные проблемы. Если это действительно так, то ни о каком удачном выступлении в ЛЧ и речи быть не может, ведь в сильнейшем турнире хорошо играет только тот, кто сконцентрирован на одном лишь футболе.

Позитив

Как уже было отмечено, в команде, по сравнению с прошлым сезоном, практически ничего не поменялось, а потому и надежда возлагается на все те же вещи. Вся "красно-белая" Москва продолжает молиться на Квинси Промеса и Дениса Глушакова. Последнего, правда, на старте сезона уже успели знатно покритиковать. Также в этом сезоне болельщики ждут гораздо большего от Зе Луиша и Луиса Адриано.

Команда давненько не играла в Лиге Чемпионов, а потому глаза будут гореть у большинства игроков команды, что не может не радовать. Есть предположение, что, как и "Лестер" в прошлом году, москвичи сделают ставку на Лигу Чемпионов. Вообще, вполне возможно, что "Спартак" и вправду может предстать совсем другой командой в самом престижном турнире Европы, а потому вера в подопечных Массимо Карреры не может не присутствовать.

Соперники

"Севилья" (Испания)

У испанцев летом произошло немало изменений: сменился тренер, продали Адиля Рами, вернули Эвера Банегу с Хесусом Навасом, а также приобрели Нолито и Луиса Мурьеля. Вообще, "Севилья" имеет сбалансированный состав с сыгранной основой, а потому провала от подопечных Эдуардо Бериццо уж точно ожидать не стоит. Другое дело, что третий тренер за три года, не самый уверенный старт в квалификации ЛЧ и уж слишком большой состав могут негативно сказаться на игре команды.

"Ливерпуль" (Англия)

Мерсисайдцы имеют сумасшедшее нападение, которое, наверняка, сумеет знатно истязать всех соперников на групповом раунде. Правда, квалификация вратаря и защитников в сумме с неумением команды играть первым номером не позволяет "Ливерпулю" считаться фаворитом ЛЧ. Однако, в своей группе футболисты Клоппа уж точно обязаны занимать первое место, позволяя себе даже проводить изредка ротацию состава. Зацепиться за очки с "красными" вполне возможно, но для этого "Спартаку" нужно будет как минимум не уступить англичанам физически, что является серьезным вызовом практически для любой команды.

"Марибор" (Словения)

Во время своего предыдущего участия в ЛЧ "Марибор" сумел пройти в квалификации шотландский "Сетлик", после чего сыграл вничью с "Челси", "Шальке" и лиссабонским "Спортингом". Таким результатом в Лиге Чемпионов может похвастаться далеко не каждая российская команда, а потому недооценивать словенцев уж точно не стоит. "Марибор" играет от обороны, не стесняясь порой грубить и останавливать соперника абсолютно всеми способами. Если "Спартак" первым пропустит гол от чемпиона Словении, то в дальнейшем подопечным Массимо Карреры может быть даже труднее, чем в поединках против "Севильи" и "Ливерпуля".

Итог

Как и в случае с ЦСКА, прямо сейчас "Спартак" не может претендовать на выход из группы. Однако, если "красно-белые" предстанут тем коллективом, что был в прошлом сезоне, немного разнообразив при этом свою игру, то выход из группы представляется вполне возможным. "Ливерпуль" и "Севилья" могут демонстрировать абсолютно разный футбол от к матча к матчу, а потому воспользоваться их нестабильностью москвичи вполне могут. Что касается "Марибора", то в игре против словенцев "Спартаку" не стоит сваливаться на игру соперника, делая вместо этого акцент на индивидуальный класс своих игроков.

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