Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"

Вчера – 23 января – официальный сайт "Милана" объявил о втором громком зимнем трансфере. На карандаш "красно-черных" попал форвард "Дженоа" Кшиштоф Пёнтек, который отменно проявил себя в первой части сезона и сразу же вызвал интерес многих европейских грандов, среди которых назывались имена "Барселоны" и "Баварии". Но в итоге поляк решил не уезжать далеко и переместился на 10 позиций выше в Серии "А". По информации авторитетных СМИ, "Милан" отдал за Пёнтека 35 млн евро, таким образом потратив уже 70 млн в это трансферное окно (Пакета обошелся "красно-черным" в те же 35 млн). Контракт с польским футболистом рассчитан до лета 2023 года. Редакция Soccernews увидела в том трансфере кое-что особенное, ведь если переход Де Йонга в "Барселону" или Игуаина в "Ювентус" читался, то здесь уж "Милан" взорвал настоящую бомбу, и, как кажется, попал в точку.

Сложно в это поверить, но Кшиштоф Пёнтек вышел на большую европейскую футбольную арену только летом 2018 года, то есть в начале текущего сезона, когда перешел из "Краковии", где за 65 матчей настрелял 32 гола (напомним, "Краковия" – это весьма средний игрок польского чемпионата), в "Дженоа". Для "грифонов" этот трансфер был очень важный. Не так давно, по историческим меркам, они отказались от услуг еще одного неизвестного польского нападающего Роберта Левандовски, который в итоге оказался в "Боруссии" (история о его переходе в "Блекберн", который не состоялся из-за исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль, тоже весьма занятна). В любом случае, 4,5 млн евро были не такой уж и большой компенсацией. В Генуе Пёнтек сразу же начал оправдывать доверия, забив 13 голов в 8 матчах кряду, побив множество бомбардирских рекордов для новичков лиги. Это никак не могло не отразится на его оценочной стоимости. Буквально за полгода польский форвард подорожал с 2 млн до 15 млн евро.

Нынче футболист крепко удерживается в четверке лучших бомбардиров Серии "А" с 13 голами в 19 встречах, уступая лишь уникальным Сапате, Квалярелье и Роналду, у которых по 14 забитых мячей. Если брать общую статистику выступлений в первой половине сезона, то за 21 матч в футболке "Дженоа" Пёнтек забил 19 голов и отдал 1 результативную передачу. Достижения игрока отразились и на его международной карьере. Осенью он был вызван в национальную сборную Польши, а 11 сентября впервые вышел на поле в "раскраске" "белых орлов". Во втором матче он даже забил и чуть было не помог команде вырвать ничью в битве с Португалией, но не сложилось. Как и не сложилось закрепится в основном составе. Все же, когда рядом с тобой бегают Аркадиуш Милик и Роберт Левандовски, рассчитывать на постоянное место в составе сложно. "Милан" может существенно помочь в этом деле.

Что мы знаем о нынешнем "Милане"? В декабре команда повторила антирекорд ХХІ века, не забив в 4 матчах кряду в Серии "А". Конечно же, ситуация никуда не годилась, особенно при наличии в составе такого дорогого форварда, как Гонсало Игуаин. Но, как было видно невооруженным глазом, аргентинец не особо старался показать что-либо дельное в "Милане". Он совершенно неожиданно стал заложником ситуации, когда был выслан из "Юве" в связи с приходом Криштиану Роналду. Очевидно, что его переход в "Челси" пойдет на пользу всем. Что касается еще одного нападающего – Патрика Кутроне, – то он еще совершенно не готов играть на подобном уровне. "Красно-черным", и Гатуззо в частности, был очень нужен игрок, который решит вопрос одним моментом и в любую минуту. Пёнтек – идеальная кандидатура.

Первое, что стоит отметить – польский форвард очень зависим от своей линии полузащиты, но в то же время ему совершенно все равно с кем играть. Поляк, даже при своем росте 183 см, который в стандартной ситуации не способствует обилию выигранной борьбы с высокими защитниками, является очень хорошим завершителем. У "Милана" может совершенно ничего не получится, если Пёнтека поставят в центр поля и скажет скидывать мячи на фланг. Его обычная среда обитания – чужая штрафная площадь, где, за счет хорошего выбора позиции, сильному удару с правой ноги и точному выстрелу головой, он способен продавить любую оборону. Если посмотреть на его статистику, то можно с уверенностью сказать, что реализация моментов у поляка находится на очень высоком уровне. В текущем сезоне Серии "А" он забивает в среднем 0,7 гола за матч при в среднем 1,6 моменте в течении встречи. Статистика немного не дотягивает до 50%, но даже это цифры встречаются далеко не у многих форвардов мира.

Если Гаттузо будет перестраивать игру под Пёнтека, то есть большая вероятность, что форвард раскроется и начнет забивать еще больше. Этому способствует линия полузащиты, которая явно сильнее, чем у "Дженоа", и которая недавно приняла в свои ряды Лукаса Пакету. В отдельном материале об этом бразильском таланте мы рассказывали, что футболист владеет отличной передачей, и если играть в доминирование, а не в игру "на отбой", то вполне возможно, что в течении одной встречи он сможет придумывать по 2-3 отличных решения в атаке. Для завершителя Пёнтека это будет равноценно 1-2 забитым голам за матч. Стоит отметить еще один интересный момент – на польском форварде очень любят фолить. В среднем он собирает на себе 4 фола возле чужой штрафной площади. При наличии мастеров стандартов, которых в "Милане" не так уж и мало, можно получать дополнительный гол со стандарта раз в 2-3 матча.

Ситуации с Пёнтеком и Пакетой являются показательными. Они свидетельствуют, что "Милан" отходит от политики закупки "больших фамилий", и концентрируется именно на тех позициях, которые нужны клубу прямо сейчас. При проблемах в атаке боссами клуба был выбран путь акцентирования внимания на прогрессивных и талантливых игроков нападения. Пёнтек – это лучший вариант для "Милана" из всех возможных на трансферном рынке. Теперь будем следить за его результативностью. Когда-то Левандовски все всем доказал, теперь пришла пора забрать у него польскую корону.