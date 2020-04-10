Наследник Юппа Хайнкеса! Почему Ханс-Дитер Флик - идеальный тренер для "Баварии" на долгие годы?

Ханси Флик пришел в "Баварию" перед началом нынешнего сезона для усиления тренерского штаба Нико Ковача. Хорват сам предложил кандидатуру квалифицированного специалиста на роль ассистента, а Ули Хёнесс с радостью согласился нанять знакомого баварца. Шанс порулить командой был делом времени для Флика – с первых месяцев сезона стало понятно, что Ковач не справится. Нико – приличный тренер, но не для "Баварии". Он стал жертвой трансферных неудач руководства и подходил на роль козла отпущения. Однако сочувствие к нему нет – даже в таких условиях тренер должен проявить себя лучше. Ковач не нашел общего языка с лидерами раздевалки и ограничивал команду своим футболом. После позорного поражения во Франкфурте стороны прекратили взаимные муки, а руль временно получил Ханси Флик.



Мюнхенские боссы испытывали Флика постепенно: дали неделю – разгром "Дортмунда" и 6:0 за два матча, подождали до Рождества – команда преобразилась и продолжала прогрессировать, оставили главным тренером до конца сезона – Бавария стала ТОП-1 на континенте по качеству игры. Эффектный футбол, результаты, довольные футболисты. Логическим следствием этих явлений стал полноценный контракт для коуча на 3 года. Флику в определенном смысле повезло. "Бавария" не имела хорошего варианта на замену Ковачу (хорвата, видимо, так и не уволили бы, если бы он сам не подал в отставку), а после потери тренера суетливо начала перебирать шорт-лист. Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Макс Аллегри и Маурисио Почеттино, конечно, не подошли, а Эрика Тен Хага и Томаса Тухеля нужно было ждать как минимум до лета. Казалось, что именно для кого-то из них Флик должен был держать место.

Флик круто себя проявил, его должны были назначить на роль главного



Между наставником и игроками напряженная атмосфера, команда выглядит бледно и не реализовывает свой потенциал, а тут приходит добряк, которого все любят. Он хвалит подопечных, находит наилучшее применение звездам, результаты заметно улучшаются. Знакомая ситуация? Нет, это не Моуринью, Сульшер и МЮ, хотя с первого взгляда очень похоже, перепутать не трудно. В обоих случаях руководство клуба, по сути, должно предложить временному тренеру полноценный контракт. Впрочем, минимальное погружение в детали – и различия становятся очевидными. Не умаляя заслуг Сульшера, нужно признать, что рывок "Юнайтед" главным образом был следствием эмоционального всплеска и везения. Тогда как в основе прогресса "Баварии" Флика структурные улучшения игры. Положительные результаты "Ротэн" подкрепляются фантастической игрой. Контракт для Флика совсем не выглядит поспешным решением. Лидерство в Бундеслиге и четвертьфинал Лиги Чемпионов (верите, что Челси отыгрывается после 0:3, если ответный матч вообще будет?) – важные аспекты, без которых Флик, скорее всего, не получил бы контракта. Но самое главное, что "Бавария" превратилась в сильнейшую команду Европы. Это настоящий аргумент в пользу Ханси.

Как у Гвардиолы!



Ковач ехал на мюнхенском Феррари 100 км / ч и не более. Этого хватало, чтобы опередить всевозможные неисправные "мазды" в гонке Бундеслиги, но осторожность хорвата мало кому приносила удовольствие – все видели, что можно гнать лучше. Ханси Флик снял ногу с тормоза, заменил одно колесо (Томас Мюллер), и машина полетела. Да, риски выросли, но наконец Феррари выглядит, как Феррари. Флик по сравнению с Ковачем раскрыл футбол "Баварии" в обе стороны. Агрессивная игра впереди предусматривает больше моментов у чужих ворот, а высокая линия обороны с Боатенгом увеличивает риски острых выпадов на собственные ворота. Для "Баварии", учитывая превосходство в классе над конкурентами, такой размен выгоден. Базовая статистика это доказывает уже на дистанции нескольких месяцев. Мюнхенцы после смены тренера выиграли 18 матчей из 21 (9 разгромов, 12 игр "на ноль"), а Леверкузену и Гладбаху крупно повезло побить флика.



Продвинутая статистика еще лучше рисует картину. С Ковачем "Бавария" создавала меньше, чем с Фликом – 2,4 xG и 3,7 явного момента за матч против 3,2 xG и 5,5. Если раньше выручала гениальная реализация Левандовски, то теперь у "Ротэн" сбалансированная мощная атака с различными розыгрышами и лучшими сторонами Мюллера и Гнабри. Томас Мюллер – отдельная история. Предыдущий тренер открыто называл его запасным вариантом. Флик же вывел Томаса на пик – 12 ассистов, лучшие в карьере показатели ключевых передач. А следовало всего лишь перевести его на любимую позицию под нападающим. Продление контракта с "раумдойтером" стало более чем логичным. Мюллер отказывается напрямую критиковать Ковача, но бросает интересные реплики: "Когда жена посылает вас в супермаркет со списком, вы точно знаете, что нужно купить. Если списка нет – придется стоять перед полками в раздумьях. Есть риск, что ужин будет далек от идеала. Так и команде нужны четкие инструкции". Эти слова прекрасно сочетаются со слухами, согласно которым хорват уделял минимум внимания атакующим деталям, сбрасывая все индивидуальные качества исполнителей. У Флика иной подход.

Новая "Бавария" лучше всего прослеживается в контрпрессинге и прессинге. Он смелый, активный и слаженный. До смены тренера – 8,7 PPDA, после смены – 6,5 PPDA. Это лучший показатель интенсивности прессинга в топ-чемпионатах за исключением ПСЖ. "Изменилась наша игра без мяча. Теперь мы встречаем соперника высоко на его половине", – тот же Мюллер выделяет фактор успеха. Ханси Флик огромное внимание уделяет переходным фазам, благодаря чему улучшились и оборонительные показатели – 1,3 xGA и 1,9 явного допущенного момента за матч против 1 xGA и 1,7. Не стоит забывать, что два в перспективе основные центрбеки Лукас и Зюле почти не играют, а слева действовал номинальный вингер Дэвис. Но тренер сумел добиться прогресса Фонзи, а также создал комфортные условия для Алабы и его роскошного первого паса в центре обороны (самому Алабе, как говорят, его позиция не очень нравится). В Германии некоторые смело заявляют, что столь эффектной и эффективной "Баварии" не было со времен Гвардиолы.

"Бавария" – не пустой звук для Флика

До этого сезона Флик был не слишком известным широкой публике, но у него есть все необходимое для должности главного тренера "Баварии". Во-первых, клубная принадлежность, которая так ценится на "Зебенер Штрассе". В конце 80-х Ханси играл за "Баварию" 5 лет и взял с командой 4 чемпионства. Mia san mia ‒ далеко не пустой звук для него. Флик – успешный тренер с регалиями. Он ассистировал Йоахиму Леву в сборной Германии 8 лет, в течение которых Бундестим неизменно сходила на пьедестал чемпионатов Европы и Мира. Его вклад в успехи огромен: от подготовки стандартов до отработки тех же переходных фаз. В 2014-м Ханси помог немцам взять Кубок мира и попрощался со сборной. "Без Ханси мы бы не стали лучшей командой мира", – заявлял Йоахим Лёв. Со времен сборной Флик сохранил прекрасные отношения с нынешними "сенаторами" "Баварии". Нойер и Мюллер наперебой сыплют комплиментами в его адрес. Ассистируя Лёву и Ковачу, Флик сглаживал отношения между тренерским штабом и футболистами, мотивировал недовольных. Когда команда лишилась Ковача, атмосфера значительно улучшилась. Футболисты почувствовали, что во главе правильный человек.



В то же время Флик прекрасно знаком и с младшим поколением. Завершив с национальной сборной, он перешел на менеджерскую работу в Немецкий футбольный союз. Там Ханси отбирал лучших ребят для молодежных и юношеских сборных, договаривался с клубами, комплектовал команды. В "Баварии" Флик уже продемонстрировал хорошую работу с молодежью. Смелая ставка на 18-летнего форварда Джошуа Зиркзее (3 гола в 5 матчах БЛ) в роли дублера Левандовски, активное привлечение в первую команду талантов из дубля (Даяку, Май, Батиста Майер), о Альфонсо Дэвисе говорить даже не приходится. Ханси хватило только на 2 года работы в НФС, но опыт переговоров с клубными боссами он получил. Флик признался, что больше чувствовал себя политиком, чем футбольным менеджером. Его твердая позиция уже заметна в "Баварии": заочные дискуссии по трансферам, желание иметь вето на покупку и продажу футболистов. В "Баварии" последнее слово всегда за руководством, ничего не изменится, но Флик сразу работает на свой авторитет. И если придется выбирать между Лероем Сане за 100 млн евро и Тимо Вернером за 60 млн евро, то расположение тренера до последнего может иметь значение. Флика сравнивают с легендарным Хайнкесом, а сам Юпп максимально поддерживает Ханси – дает ему советы и защищает в прессе, апеллируя к профессионализму своего преемника, лидерским качествам и умению коммуницировать. Флик не работал на высоком уровне главным тренером, что вызывает у многих предостережение, но пока он не дал повода в себе сомневаться!