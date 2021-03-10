Наследный принц Саудовской Аравии не будет покупать "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтед

Наследный принц Саудовской Аравии не будет покупать "Ньюкасл"Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман полностью отказался намерения купить "Ньюкасл", сообщает The Telegraph.

Напомним, в прошлом году представитель королевской династии договорился о покупке "сорок" у Майка Эшли за 340 миллионов фунтов стерлингов.

У АПЛ сразу возникли вопросы к потенциальному владельцу клуба, после чего, в июле 2020 года Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.

Теперь бин Салман окончательно потерял интерес к этому проекту и планирует купить "Интер", чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.

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