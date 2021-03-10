Наследный принц Саудовской Аравии не будет покупать "Ньюкасл"

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман полностью отказался намерения купить "Ньюкасл", сообщает The Telegraph.

Напомним, в прошлом году представитель королевской династии договорился о покупке "сорок" у Майка Эшли за 340 миллионов фунтов стерлингов.

У АПЛ сразу возникли вопросы к потенциальному владельцу клуба, после чего, в июле 2020 года Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.

Теперь бин Салман окончательно потерял интерес к этому проекту и планирует купить "Интер", чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.