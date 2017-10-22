Насри: "Балотелли - самый переоцененный игрок, Дешам - самый нелюбимый тренер"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри рассказал о том, кого из футбольных персонажей он недолюбливает.

"Я считаю, что Балотелли является самым переоцененным футболистом, с которым я когда-либо играл. Самый нелюбимый тренер? Дешам", - приводит слова Насри Canal+.

Напомним, что Насри и Балотелли несколько лет назад играли за "Манчестер Сити". Что касается Дешама, то он не взял Насри на чемпионат мира-2014.

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