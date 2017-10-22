Насри: "Балотелли - самый переоцененный игрок, Дешам - самый нелюбимый тренер"

Теги самир насримарио балотеллидидье дешам

Насри: "Балотелли - самый переоцененный игрок, Дешам - самый нелюбимый тренер"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри рассказал о том, кого из футбольных персонажей он недолюбливает.

"Я считаю, что Балотелли является самым переоцененным футболистом, с которым я когда-либо играл. Самый нелюбимый тренер? Дешам", - приводит слова Насри Canal+.

Напомним, что Насри и Балотелли несколько лет назад играли за "Манчестер Сити". Что касается Дешама, то он не взял Насри на чемпионат мира-2014.

Не пропустите: Балотелли: "Думаю, что скудетто возьмут "Ювентус" или "Интер", но я надеюсь на Неаполь". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 9 23
2 Гёзтепе АС Измир 9 17
3 Акхисар Беледийе ГС 9 17
4 Кайсериспор 9 17
5 Истанбул ББ 8 16
6 Фенербахче 9 15
7 Бешикташ 8 14
8 Бурсаспор 9 13
9 Сивасспор 9 13
10 Аланьяспор 9 11
11 Малатия Беледийеспор 9 11
12 Антальяспор 9 9
13 Трабзонспор 9 9
14 Касимпаса 9 8
15 Карабюкспор 9 8
16 Генчлербирлиги 9 8
17 Коньяспор 9 7
18 Османлыспор 9 7
Полная таблица

топ-5 тегов