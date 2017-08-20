Насри близок к переходу в свой новый клуб

Теги самир насриманчестер ситиантальяспор

Насри близок к переходу в свой новый клубВингер английского "Манчестер Сити" Самир Насри близок к переходу в свой новый клуб, информирует France Football.

По сведениям издания, 30-летний футболист уже находится в Турции, где в ближайшее время он должен согласовать последние условия личного контракта с "Антальяспором" и подписать со своим новым клубом соглашение, срок действия которого пока остается неизвестным.

Напомним, "Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд ПСЖ и Неймара. | soccernews.ru

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