Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация

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Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация

Полузащитнику "Антальяспора" Самиру Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летнему французу делали переливание крови, что является нарушением антидопингового законодательства.

Также отмечается, что Насри уже подавал апелляцию в УЕФА на предъявленные обвинения, но она не была поддержана.

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