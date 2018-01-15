Полузащитнику "Антальяспора" Самиру Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летнему французу делали переливание крови, что является нарушением антидопингового законодательства.

Также отмечается, что Насри уже подавал апелляцию в УЕФА на предъявленные обвинения, но она не была поддержана.

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