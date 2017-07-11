Насри может перейти в "Рому"
Агент французского полузащитника "Манчестер Сити" Самира Насри Ален Мильяччо заявил, что его клиентом интересуется "Рома".
"Самир по-прежнему принадлежит "Манчестер Сити", но мы рассматриваем несколько вариантов. Насри может переехать в Китай. Также у него есть два предложения из Италии от топовых команд. Мончи приглашал ему в "Севилью", а теперь хочет видеть Самира в "Роме". Должен сказать, что Насри интересен проект "Ромы", а также ему нравится Рим", - приводит слова Мильяччо Football Italia.
В минувшем сезоне 30-летний Насри выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил 3 гола. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24