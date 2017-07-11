Насри может перейти в "Рому"

Агент французского полузащитника "Манчестер Сити" Самира Насри Ален Мильяччо заявил, что его клиентом интересуется "Рома".

"Самир по-прежнему принадлежит "Манчестер Сити", но мы рассматриваем несколько вариантов. Насри может переехать в Китай. Также у него есть два предложения из Италии от топовых команд. Мончи приглашал ему в "Севилью", а теперь хочет видеть Самира в "Роме". Должен сказать, что Насри интересен проект "Ромы", а также ему нравится Рим", - приводит слова Мильяччо Football Italia.

В минувшем сезоне 30-летний Насри выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил 3 гола. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2019 года.

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