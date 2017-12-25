Насри может покинуть "Антальяспор"

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Насри может покинуть "Антальяспор"

"Антальяспор" намерен избавиться от французского полузащитника Самира Насри, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, турецкий клуб не устраивает уровень игры футболиста, который к тому же получает зарплату в размере 4 миллионов евро в год. Интерес к хавбеку проявляют "Ницца" и "Галатасарай". 

В этом сезоне 30-летний Насри провел за "Антальяспор" 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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