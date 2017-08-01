Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри может стать игроком "Ниццы".

Как сообщает Daily Mail, за хавбека французы заплатят 13 миллионов евро.

Напомним, что соглашение Насри "горожанами" истекает в 2019 году.

В прошлом сезоне Насри играл за "Севилью". В его активе 23 матча в Примере, в которых он забил два гола и отдал три голевых передачи.

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