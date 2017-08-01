Насри может стать игроком "Ниццы"
Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри может стать игроком "Ниццы".
Как сообщает Daily Mail, за хавбека французы заплатят 13 миллионов евро.
Напомним, что соглашение Насри "горожанами" истекает в 2019 году.
В прошлом сезоне Насри играл за "Севилью". В его активе 23 матча в Примере, в которых он забил два гола и отдал три голевых передачи.
Читайте: Гвардиола прокомментировал возможную продажу Насри | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
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|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24