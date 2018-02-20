Насри может вернуться в Ла Лигу

Теги самир насрилас пальмас

Насри может вернуться в Ла ЛигуФранцузский вингер Самир Насри может вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее он уже выступал за "Севилью".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в подписании 30-летнего игрока, который в настоящее время является свободным агентом, заинтересован "Лас-Пальмас". Однако помешать этому переходу могут проблемы футболиста с допингом, из-за чего он может быть дисквалифицирован.

Напомним, в январе Насри разорвал контракт с турецким "Антальяспором".

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