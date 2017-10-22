Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть
Полузащитник турецкого "Антальяспора" Самир Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть.
Так, самым сильным своим партнером по команде 30-летний хавбек назвал своего коллегу по амплуа из английского "Манчестер Сити" Яя Туре. Самым же переоцененным футболистом им был определен форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли.
Напомним, вчера Туре помог "Манчестер Сити" разгромить "Бернли". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3