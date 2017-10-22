Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть

Теги самир насрияя туремарио балотелли

Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поигратьПолузащитник турецкого "Антальяспора" Самир Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть.

Так, самым сильным своим партнером по команде 30-летний хавбек назвал своего коллегу по амплуа из английского "Манчестер Сити" Яя Туре. Самым же переоцененным футболистом им был определен форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли.

Напомним, вчера Туре помог "Манчестер Сити" разгромить "Бернли". | soccernews.ru

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