Насри - о своём исчезновении в Дубае: "Это большое дерьмо"

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Насри - о своём исчезновении в Дубае: "Это большое дерьмо"

Хавбек "Андерлехта" Самир Насри отреагировал на слухи, согласно которым он улетел в Дубай и не выходит на связь со своим клубом.  

"То, что появилось в прессе - большое дерьмо. Я не исчезал, ничего такого не было. Ежедневно я общаюсь с главой медицинского штаба и Венсаном Компани. Хватит выдумывать", - сказал француз.

Насри присоединился к "Андерлехту" прошлым летом и забил 2 гола в 8 матчах.

Контракт полузащитника с бельгийцами истекает в конце июня, но клуб якобы рассматривает вариант с его досрочным расторжением.

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