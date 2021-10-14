Насри ошарашил фанатов лишним весом
Фото: Твиттер журналиста Робина Бэйрнера
Экс-игрок сборной Франции Самир Насри принял участие в благотворительной игре "Марселя".
Отмечается, что 34-летний бывший футболист набрал лишний вес и своей физической формой ошарашил болельщиков.
Насри официально завершил карьеру всего две недели назад. При этом последний раз в официальном матче он участвовал в октябре 2019 года.
Француз известен по своим выступлениям за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Вест Хэм".
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|Команда
|М
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|27
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13