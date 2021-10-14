Насри ошарашил фанатов лишним весом

Фото: Твиттер журналиста Робина Бэйрнера

Экс-игрок сборной Франции Самир Насри принял участие в благотворительной игре "Марселя".

Отмечается, что 34-летний бывший футболист набрал лишний вес и своей физической формой ошарашил болельщиков.

Насри официально завершил карьеру всего две недели назад. При этом последний раз в официальном матче он участвовал в октябре 2019 года.

Француз известен по своим выступлениям за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Вест Хэм".

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