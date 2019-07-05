Насри перешел в "Андерлехт"
"Андерлехт" на официальном сайте объявил о переходе французского полузащитника Самира Насри.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бельгийскому клубу бесплатно. Контракт между хавбеком и "Андерлехтом" подписан до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.
He's in! Welcome Samir Nasri. Bienvenue au #RSCA. #WelcomeSamir #COYM pic.twitter.com/Na6f99joCQ— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 июля 2019 г.
32-летний Насри является воспитанником "Марселя". Ранее он также играл за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью", "Антальяспор" и "Вест Хэм". За сборную Франции сыграл 41 матч и забил пять голов. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.
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