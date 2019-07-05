Насри перешел в "Андерлехт"

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Насри перешел в "Андерлехт"

"Андерлехт" на официальном сайте объявил о переходе французского полузащитника Самира Насри.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бельгийскому клубу бесплатно. Контракт между хавбеком и "Андерлехтом" подписан до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.

32-летний Насри является воспитанником "Марселя". Ранее он также играл за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью", "Антальяспор" и "Вест Хэм". За сборную Франции сыграл 41 матч и забил пять голов. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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