Насри получил шестимесячную дисквалификацию

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Насри получил шестимесячную дисквалификацию

УЕФА наказала известного французского полузащитника Самира Насри за нарушение антидопингового законодательства, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 30-летний футболист получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 22 февраля.

Напомним, что последним клубом Насри был турецкий "Антальяспор", который он покинул в конце января.  

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