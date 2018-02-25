Насри пропустит год из-за дисквалификации

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Насри пропустит год из-за дисквалификации

УЕФА наказала длительной дисквалификацией известного французского полузащитника Самира Насри, сообщает Marca.

По сведениям издания, 30-летний футболист получил бан на один год из-за прохождения запрещённого вида лечения.

Напомним, что последним клубом Насри был турецкий "Антальяспор", который он покинул в конце января.  

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