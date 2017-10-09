Насри: "Прошу прощения за Бензема"
Вингер турецкого "Антальяспора" Самир Насри высказался об игнорировании тренерским штабом сборной Франции форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.
"Сегодня я прошу прощения за него, потому что он действительно хочет вернуться в сборную. То, что с ним происходит - это действительно несправедливо. Его можно было бы использовать наравне с Мбаппе, Гризманном, Дембеле... Это все глупо... Это не вопрос спортивной конкуренции", - сказал 30-летний футболист в эфире Canal+.
Напомним, Канте не поможет сборной Франции в матче с Беларусью. | soccernews.ru
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