Насри рассказал, как его прикрывал бывший тренер "Севильи" Сампаоли
Бывший полузащитник "Севильи" Самир Насри рассказал, что у него были отличные отношения с экс-наставником севильского клуба Хорхе Сампаоли, который тренировал команду в сезоне-2016/17.
"Мы отлично ладили с Сампаоли. Он был моим другом, а не тренером. Когда я слышал его речи в раздевалке, то у меня перехватывало дух, хотя я и не понимал по-испански. Хорхе очень любил меня. Он просил меня перейти в "Севилью": "Переходи к нам. Ты сможешь пить, посещать дискотеки и вообще заниматься чем угодно, а я буду тебя прикрывать. От тебя требуется только хорошо играть", - приводит слова Насри Marca.
Насри выступал за "Севилью" с 2016 по 2017 год. Всего за испанский клуб он провел 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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|Севилья
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|Гранада
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|20
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|Леванте
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
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