Насри рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

Фото инстаграм Самира Насри

Известный в прошлом французский футболист Самир Насри мог несколько лет назад оказаться в "Зените".

"Роберто Манчини приглашал меня сначала в "Интер", а затем в "Зенит". Он ценит искренних людей", - приводит слова Насри FC Inter News.

Напомним, что в сентябре этого года француз решил повесить бутсы на гвоздь в 34-летнем возрасте.

Манчини возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/18, после чего ушёл в сборную Италии.

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