Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"

Полузащитник "Андерлехта" Самир Насри долгое время не выходит на связь с клубом. Об этом сообщает Voetbalkrant.com.

Из-за пандемии коронавируса все футболисты команды занимаются дома по индивидуальным программам, которые предоставляют тренеры "Андерлехта". Насри единственный игрок, который ни разу не вышел на связь с клубом.

В конце марта 32-летний хавбек отправился в Думай и с того момента не связывался не с кем из команды.

Контракт футболиста с "Андерлехтом" рассчитан до лета 2020 года и, скорее всего, продлен не будет.

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