Насри: "Салах гонится за статистикой"

Бывший футболист "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри сказал, что полузащитник "горожан" Риярд Махрез более опытный командный игрок, чем форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Об этом сообщает Tribal Football.

"Если бы я выбирал играть с Махрезом или Салахом, предпочел бы с Риядом. Мне нравится стиль его игры.

Махрез - командный футболист, Салах больше индивидуалист. Он стремится лишь забивать голы, но он гонится за голами и статистикой", - сказал Насри.

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