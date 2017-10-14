Насри сожалеет о своём непрофессионализме
Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри признался, что его карьера стала недостаточно успешной из-за непрофессионализма.
"Я мог бы стать лучшим игроком, чем я был. Но на определённой стадии своей карьеры я не был достаточно профессиональным. Я не говорю о тренировках и матчах, там я всегда делал свою работу. Возможно, мой стиль жизни вне футбола был не самым лучшим, именно поэтому у меня не было возможности сделать шаг вперёд. Но у меня есть необходимый талант, это сто процентов" - цитирует 30-летнего француза AS.
В течение своей карьеры Насри выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Антальяспор". Также в его активе 5 голов в 41 матче за сборную Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|8
|22
|2
|Гёзтепе АС Измир
|8
|16
|3
|Истанбул ББ
|8
|16
|4
|Бешикташ
|8
|14
|5
|Кайсериспор
|8
|14
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|7
|Фенербахче
|7
|11
|8
|Аланьяспор
|8
|10
|9
|Трабзонспор
|7
|9
|10
|Бурсаспор
|7
|9
|11
|Сивасспор
|7
|9
|12
|Малатия Беледийеспор
|7
|8
|13
|Карабюкспор
|8
|8
|14
|Касимпаса
|7
|8
|15
|Коньяспор
|8
|7
|16
|Генчлербирлиги
|8
|7
|17
|Антальяспор
|8
|6
|18
|Османлыспор
|7
|4