Насри сожалеет о своём непрофессионализме

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри признался, что его карьера стала недостаточно успешной из-за непрофессионализма.

"Я мог бы стать лучшим игроком, чем я был. Но на определённой стадии своей карьеры я не был достаточно профессиональным. Я не говорю о тренировках и матчах, там я всегда делал свою работу. Возможно, мой стиль жизни вне футбола был не самым лучшим, именно поэтому у меня не было возможности сделать шаг вперёд. Но у меня есть необходимый талант, это сто процентов" - цитирует 30-летнего француза AS.

В течение своей карьеры Насри выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Антальяспор". Также в его активе 5 голов в 41 матче за сборную Франции.

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