Насри выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции

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Насри выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции

Хавбек "Андерлехта" Самир Насри заявил, что недоволен принципами формирования состава сборной Франции.

"Есть 200 миллионов футболистов, которые не очень хорошо играют в отборе, но их все равно вызывают каждый раз. Зависит все от того, кто является главным тренером. Многие тренеры делают то, о чем пишет газета L’Equipe. Много кумовства, критерии меняются.

Я имею право выражать свое недовольство. Но они заслужили титул чемпионов мира, команда играла хорошо", - сказал Насри.

Насри присоединился к "Андерлехту" прошлым летом и забил 2 гола в 8 матчах.

Контракт полузащитника с бельгийцами истекает в конце июня.

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