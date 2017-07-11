Настасич перейдет в "Рому"

Защитник "Шальке" Матия Настасич в ближайшее время присоединится к "Роме", о чем сообщает Sky Sports.

Источник отмечает, что стороны уже согласовали трансфер и сейчас занимаются решением условий сделки.

"Шальке" намерен получить за 24-летнего серба 20 миллионов евро, в то же время "Рома" готова заплатить меньшую сумму сразу, но затем закрыть сделку бонусами.

В прошлом сезоне Настасич сыграл 22 матча в чемпионате Германии.

Читайте: Агент прокомментировал возможный переход Настасича в "Зенит" | http://soccernews.ru