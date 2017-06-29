Настасича не будет в "Интере"
Руководство "Интера" не будет покупать защитника "Шальке" Матия Настасича.
По информации Football Italia,боссы миланского клуба решили отказаться от идеи приобретения футболиста из-за того, что немецкая сторона не готова снизить стоимость трансфера.
В минувшем сезоне Настасич сыграл в 22-х матчах в чемпионате Германии.
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|34
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|34
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|7
|Фрайбург
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|Боруссия Менхенгладбах
|34
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|Айнтрахт Франкфурт
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