Настасича не будет в "Интере"

Руководство "Интера" не будет покупать защитника "Шальке" Матия Настасича.

По информации Football Italia,боссы миланского клуба решили отказаться от идеи приобретения футболиста из-за того, что немецкая сторона не готова снизить стоимость трансфера.

В минувшем сезоне Настасич сыграл в 22-х матчах в чемпионате Германии.

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