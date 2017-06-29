Настасича не будет в "Интере"

Теги шалькематия настасичинтер милан

Настасича не будет в "Интере"Руководство "Интера" не будет покупать защитника "Шальке" Матия Настасича.

По информации Football Italia,боссы миланского клуба решили отказаться от идеи приобретения футболиста из-за того, что немецкая сторона не готова снизить стоимость трансфера.

В минувшем сезоне Настасич сыграл в 22-х матчах в чемпионате Германии.

Читайте: Агент Настасича: "Переход моего клиента в "Зенит" невозможен" | http://soccernews.ru

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