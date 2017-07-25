Наставник АЕКа: "Мы контролировали ход встречи в первой половине первого тайма"

Главный тренер АЕК Маноло Хименес прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:2) в первом матче третьего отборочного этапа Лиги чемпионов.

"Мы контролировали ход встречи в первой половине первого тайма. Но потом был назначен абсолютно абсурдный угловой, с которого ЦСКА открыл счет. Я не раз говорил, что в футболе все решают детали. Что ж, ничего еще не потеряно. Нас ждет второй матч. Почему считаю угловой абсурдным? Наш футболист совершил грубую ошибку.

АЕК испугался ЦСКА? Я не понимаю этого вопроса. ЦСКА - не клуб третьего испанского дивизиона, а опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям", - приводят слова Хименеса российские СМИ.

Напомним, что ответный матч пройдет в Москве и состоится 2 августа.

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