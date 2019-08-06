Наставник "Ахмата" высказался о возможном участии Глушакова в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов не исключил вероятности участия полузащитника Дениса Глушакова в матче 5-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Теоретически все возможно. Но я стараюсь не предполагать, а смотреть на состояние игрока. У нас есть несколько дней, чтобы увидеть, в какой он будет форме, после чего будем принимать решение, нужно ли его задействовать в этой игре. Он потянул верхнюю поверхность бедра. Получил травму на сборах, начал восстанавливаться, после чего на тренировке получил рецидив. Серьезно им не рискуем. Хотим, чтобы он полностью восстановился. Он прекрасно понимает, что сейчас у него нет полной готовности", - приводят слова Рахимова российские СМИ.

Напомним, что 32-летний Глушаков перешел в "Ахмат" в летнее трансферное окно после того, как расторг контракт со "Спартаком". Хавбек выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год. В последние месяцы у него был конфликт сначала с бывшим наставником клуба Массимо Каррерой, а затем с болельщиками "красно-белых".

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