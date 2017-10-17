Наставник АПОЭЛ: "Может, запрём Обамеянга в раздевалке?"

Главный тренер АПОЭЛ Гиоргос Донис ответил на вопрос, как сдержать нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Может, запрём его в раздевалке? Когда против тебя играют такие талантливые футболисты, у них всегда будут моменты. Постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует" - цитирует Дониса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что АПОЭЛ и "Боруссия" сыграют сегодня в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

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