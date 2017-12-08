Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Йоргос Донис назвал главного фаворита Лиги Чемпионов.

" Топ-клубы всегда числятся среди фаворитов. Обычно действующий чемпион является главным фаворитом. Но, на мой взгляд, в этом сезоне настала очередь побеждать ПСЖ ", - приводит слова 48-летнего специалиста le10sport.

Напомним, специалисты оценили шансы попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru